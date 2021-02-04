Пожар в доме престарелых в Харькове: Фильчаков обвинил полицию в бездействии

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков прокомментировал расследование трагедии в доме престарелых "Золотое время". По его мнению, за смерть в пожаре 15 пожилых людей должны ответить правоохранители и контролирующие органы.

Об этом Фильчаков заявил во время координационного совещания силовиков области.

"Лично у меня после анализа всех событий сложилось ощущение, что практика скрытия преступлений в Холодногорском районе уже приобрела системный характер", - заявил Фильчаков.

В частности, по его словам, руководство Холодногорского отдела полиции не замечало 56 смертей, которые произошли на протяжении последних двух лет в указанном заведении, как и его незаконную деятельность - начиная с самовольного строительства, несанкционированного подключения к электро- и газовым сетям, заканчивая отсутствием средств пожарной безопасности.

"Этот вопрос касается и сотрудников местной прокуратуры, которые на протяжении этого времени проверяли законность принятых райотделом решений, но не обращали особого внимания на эти факты. Чем можно пояснить системное сокрытие инспекторами райотдела заявлений граждан в отношении нарушений в работе указанного заведения?" - добавил прокурор.

Фильчаков также подчеркнул, что во время визита в Харьков президента все местные жители подтвердили, что неоднократно обращались к правоохранителям, но их игнорировали.

“Кроме того, даже расположенный рядом с местом пожара наркосклад также остался незамеченным сотрудниками райотдела. Только после вмешательства сотрудников внутренней безопасности Нацполиции указанное хранилище было обезврежено, а во время его обыска изъято около 70 кг наркотических средств", - сообщил прокурор области.

Кроме того, он отметил, что сейчас территориальное управление ГБР проводит досудебное расследование, и оценку дадут "всем пассивным участникам данной трагедии - сотрудникам контролирующих и правоохранительных органов".

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме для пожилых людей. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Позже, 25 января, стало известно, что скончался один из спасенных после пожара.

Как писало РБК-Украина, в деле задержали четырех человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата. Их всех арестовали.