Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: Фільчаков звинуватив поліцію у бездіяльності

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков прокоментував розслідування трагедії в будинку для літніх людей "Золотий час". На його думку, за смерть в пожежі 15 літніх людей повинні відповісти правоохоронці та контролюючі органи.

Про це Фільчаков заявив під час координаційної наради силовиків області.

"Особисто у мене після аналізу всіх подій склалося відчуття, що практика приховування злочинів в Холодногірському районі вже набула системного характеру", - заявив Фільчаков.

Зокрема, за його словами, керівництво Холодногірської відділу поліції не помічало 56 смертей, які сталися протягом останніх двох років у вказаному закладі, як і його незаконну діяльність - починаючи з самовільного будівництва, несанкціонованого підключення до електро- і газових мереж, закінчуючи відсутністю засобів пожежної безпеки.

"Це питання стосується і працівників місцевої прокуратури, які протягом цього часу перевіряли законність прийнятих райвідділом рішень, але не звертали особливої уваги на ці факти. Чим можна пояснити системне приховування інспекторами райвідділу заяв громадян щодо порушень у роботі зазначеного закладу?" - додав прокурор.

Фільчаков також підкреслив, що під час візиту до Харкова президента всі місцеві жителі підтвердили, що неодноразово зверталися до правоохоронців, але їх ігнорували.

“Крім того, навіть розташований поруч з місцем пожежі наркосклад також залишився непоміченим співробітниками райвідділу. Тільки після втручання співробітників внутрішньої безпеки Нацполіції вказане сховище було знешкоджено, а під час обшуку вилучено близько 70 кг наркотичних засобів", - повідомив прокурор області.

Крім того, він зазначив, що зараз територіальне управління ДБР проводить досудове розслідування, і оцінку дадуть "всім пасивним учасникам цієї трагедії - співробітникам контролюючих і правоохоронних органів".

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Пізніше, 25 січня, стало відомо, що помер один з врятованих після пожежі.

Як повідомляло РБК-Україна, у справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Їх усіх заарештували.