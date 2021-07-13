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Пожар в COVID-больнице в Ираке: число жертв перевалило за 60

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Ирак , Вторник 13 июля 2021 21:18
Пожар в COVID-больнице в Ираке: число жертв перевалило за 60 Фото: пожар в COVID-больнице в Ираке (twitter.com/QudsNen)
Автор: Сергей Пышкин

В результате пожара в COVID-больнице Ирака погибли 92 человека. Более 100 человек считаются пострадавшими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас известно, что пожар возник из-за неисправной проводки. Искры попали на кислородный баллон, который затем взорвался. За последние три месяца, это вторая подобная трагедия на территории Ирака.

Представители здравоохранения официально подтвердили информацию о том, что более 100 человек - пострадали в результате пожара, а 92 человека - погибли.

По словам медицинского работника, который завершил свою смену за несколько часов до трагедии, больница не была оборудована системой пожаротушения и сигнализацией на случаи чрезвычайных событий.

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пожар больница Ирак
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