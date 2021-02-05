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Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы

Запорожье, Пятница 05 февраля 2021 11:43
Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы
Фото: пожар в запорожской больнице (061.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух требует отстранить от исполнения обязанностей директора областной инфекционной больницы, где произошел пожар. Он считает, что это нужно для обеспечения объективного расследования.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования”, - написал он.

Напомним, 3 февраля в областной инфекционной больнице в реанимации ковидного отделения в результате взрыва кислорода произошел пожар. Погибли 4 человека, среди которых врач.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, правоохранители задержали ответственного за пожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице.

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