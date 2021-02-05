Пожежа у COVID-лікарні: головного лікаря хочуть відсторонити від роботи

Фото: пожежа в запорізькій лікарні (061.ua)

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух вимагає від відсторонити від виконання обов’язків директора обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа. Він вважає, що це потрібно для забезпечення об'єктивного розслідування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування”, - написав він.

Нагадаємо, 3 лютого в обласній інфекційній лікарні в реанімації ковідного відділення в результаті вибуху кисню сталася пожежа. Загинули 4 людей, серед яких лікарка.

В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, правоохоронці затримали відповідального за пожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні.