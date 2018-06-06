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Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели продолжают ликвидацию очагов возгорания

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 10:56
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

Открытого огня нет

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения по состоянию на 10:30  6 июня продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как сообщается, открытого огня нет, наблюдается тление трех очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней.

"К тушению пожара привлечено 35 единиц и 150 человек, из них от ГСЧС 22 единицы техники и 130 человек. Авиацией ГСЧС с начала работ совершено 37 сбросов (170 тонн), из них самолетами АН-32П произведено 16 сбросов воды (128 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлен 21 сброс воды (42 тонны)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Отметим, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

Напомним, по факту пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) открыто уголовное производство.

 

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Теги публикации: ЧАЭС, зона отчуждения, пожар, возгорание, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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