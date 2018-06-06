Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники продовжують ліквідацію осередків загорання

Відкритого вогню немає

У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення станом на 10:30 у продовжуються заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 5 га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Як повідомляється, відкритого вогню немає, спостерігається тління трьох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.

"До гасіння пожежі залучено 35 одиниць та 150 осіб, із них від ДСНС 22 одиниці техніки та 130 осіб. Авіацією ДСНС із початку робіт здійснено 37 скидів (170 тон), із них літаками АН-32П здійснено 16 скидів води (128 тон), вертольотом Мі-8 здійснено 21 скид води (42 тони)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

Зазначимо, 5 червня о 10:10 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Нагадаємо, за фактом пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) відкрито кримінальне провадження.