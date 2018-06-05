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Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве

НовостиОбщество    05.06.2018 - 19:54
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч

В Киеве и на промышленной площадке ЧАЭС после возгорания леса в Чернобыльской зоне радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

"В Киеве радиационный фон составляет 10 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24,1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 50,7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч)", - сообщил Чечеткин.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыле горит "Рыжий лес", авиация ГСЧС осуществила уже 7 сбросов воды для ликвидации возгорания. В ГСЧС сообщили, что распространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается.

Пожар в Чернобыле: распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается Пожар в Чернобыле: система контроля радиации переведена в режим чрезвычайного положения
Теги публикации: Киев, Чернобыль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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