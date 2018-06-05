Пожежа у Чорнобильській зоні: у ДСНС розповіли про радіаційний фон в Києві

У Києві радіаційний фон складає 10 мкР/год

У Києві та на промисловому майданчику ЧАЕС після спалаху лісу в Чорнобильській зоні радіаційний фон знаходиться в межах норми. Про це повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на своїй сторінці в Facebook.

"У Києві радіаційний фон складає 10 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год). У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24,1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год). На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон складає 50,7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год)", - повідомив Чечоткін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобилі горить "Рудий ліс", авіація ДСНС здійснила вже 7 скидів води для ліквідації загоряння. У ДСНС повідомили, що поширення продуктів горіння через пожежу в Чорнобилі у бік Києва не спостерігається.