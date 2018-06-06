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Пожар в Чернобыльской зоне: показатели радиационного загрязнения в пределах нормы

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 12:59
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Пожар в Чернобыльской зоне продолжают тушить

Показатели радиационного загрязнения в связи с пожаром в Чернобыльской зоне находятся пределах нормы. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.  

"Надо говорить правду. А правда в том, что все показатели в норме", - заявил Гройсман.

Кроме того, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин представил последние данные о пожаре в Чернобыльской зоне. В частности, возгорание произошло на площади 12 га, к тушению привлекли наземные и воздушные силы. ГСЧС ведет постоянный контроль за показателями радиационного загрязнения.

"Превышение норм не зафиксировано", - добавил Чечеткин.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство в связи с пожаром в Чернобыльской зоне.

 

Пожар в Чернобыле: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации возгорания
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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