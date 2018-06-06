Пожар в Чернобыльской зоне: показатели радиационного загрязнения в пределах нормы

Пожар в Чернобыльской зоне продолжают тушить

Показатели радиационного загрязнения в связи с пожаром в Чернобыльской зоне находятся пределах нормы. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Надо говорить правду. А правда в том, что все показатели в норме", - заявил Гройсман.

Кроме того, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин представил последние данные о пожаре в Чернобыльской зоне. В частности, возгорание произошло на площади 12 га, к тушению привлекли наземные и воздушные силы. ГСЧС ведет постоянный контроль за показателями радиационного загрязнения.

"Превышение норм не зафиксировано", - добавил Чечеткин.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство в связи с пожаром в Чернобыльской зоне.