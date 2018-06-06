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Пожежа у Чорнобильській зоні: показники радіаційного забруднення в межах норми

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 12:59
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Пожежу в Чорнобильській зоні продовжують гасити

Показники радіаційного забруднення у зв'язку з пожежею в Чорнобильській зоні знаходяться в межах норми. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Треба говорити правду. А правда в тому, що всі показники в нормі", - заявив Гройсман.

Крім того, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін представив останні дані про пожежу в Чорнобильській зоні. Зокрема, загоряння сталося на площі 12 га, до гасіння залучили наземні і повітряні сили. ДСНС веде постійний контроль за показниками радіаційного забруднення.

"Перевищення норм не зафіксовано", - додав Чечоткін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з пожежею у Чорнобильській зоні.

 

Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС повідомили про хід ліквідації загоряння
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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