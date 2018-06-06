Пожежа у Чорнобильській зоні: показники радіаційного забруднення в межах норми

Пожежу в Чорнобильській зоні продовжують гасити

Показники радіаційного забруднення у зв'язку з пожежею в Чорнобильській зоні знаходяться в межах норми. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Треба говорити правду. А правда в тому, що всі показники в нормі", - заявив Гройсман.

Крім того, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін представив останні дані про пожежу в Чорнобильській зоні. Зокрема, загоряння сталося на площі 12 га, до гасіння залучили наземні і повітряні сили. ДСНС веде постійний контроль за показниками радіаційного забруднення.

"Перевищення норм не зафіксовано", - додав Чечоткін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з пожежею у Чорнобильській зоні.