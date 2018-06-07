Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 18:14
Фото: пожар в Чернобыле (www.facebook.com/levina.ns)
Фото: пожар в Чернобыле (www.facebook.com/levina.ns)

В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара в Чернобыльской зоне было привлечено 25 единиц техники и 138 человек. В ходе ликвидации пожара авиация ГСЧС осуществила 69 сбросов (318 тонн) воды.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне возник утром 5 июня - в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га.

Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,4 га, - ГСЧС Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках на Закарпатье
Теги публикации: пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь