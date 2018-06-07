Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, - ГСЧС

В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара в Чернобыльской зоне было привлечено 25 единиц техники и 138 человек. В ходе ликвидации пожара авиация ГСЧС осуществила 69 сбросов (318 тонн) воды.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне возник утром 5 июня - в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га.