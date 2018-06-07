Пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано, - ДСНС

О 17:50 пожежу в лісовому масиві у зоні відчуження ліквідовано

Пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 17:50 пожежу в лісовому масиві у зоні відчуження ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння пожежі у Чорнобильській зоні було залучено 25 одиниць техніки та 138 осіб. У ході ліквідації пожежі авіація ДСНС здійснила 69 скидів (318 тонн) води.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні виникла вранці 5 червня - у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 га.