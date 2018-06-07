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Пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 18:14
Фото: пожежа у Чорнобилі (www.facebook.com/levina.ns)
Фото: пожежа у Чорнобилі (www.facebook.com/levina.ns)

О 17:50 пожежу в лісовому масиві у зоні відчуження ліквідовано

Пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 17:50 пожежу в лісовому масиві у зоні відчуження ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння пожежі у Чорнобильській зоні було залучено 25 одиниць техніки та 138 осіб. У ході ліквідації пожежі авіація ДСНС здійснила 69 скидів (318 тонн) води.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні виникла вранці 5 червня - у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 га.

Площа пожежі в Чорнобилі зменшилася до 0,4 га, - ДСНС Синоптики попереджають про пiдвищення рiвнiв води у річках на Закарпатті 
Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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