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Пожар в Чернобыльской зоне продолжается четвертый день, ситуация контролируемая

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 09:07
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается четвертый день, ситуация контролируемая
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка

В Чернобыльские зоне четвертый день пытаются потушить пожар, но ситуация контролируемая. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Продолжается пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с. Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

"Ситуация полностью контролируемая. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время вертолетами ГСЧС проводится воздушная разведка.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

Напомним, по данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар.

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