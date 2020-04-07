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Пожежа у Чорнобильській зоні триває четвертий день, ситуація контрольована

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 09:07
Пожежа у Чорнобильській зоні триває четвертий день, ситуація контрольована
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

На даний час вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка

У Чорнобильські зоні четвертий день намагають затушити пожежу, але ситуація контрольована. Про це повідмляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Триває пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське та с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га.

"Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

На даний час вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,013 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися.

Нагадаємо, за даними поліції, винуватцем пожежі, яка триває у Чорнобильській зоні і знищила майже 5 га Котовського лісництва, виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області.

РБК-Україна писало, що 4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа.

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