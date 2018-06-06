Пожар в Чернобыле: самолеты сбросили почти 100 тонн воды для тушения

Радиационный фон находится в пределах нормы

К тушению пожара в Чернобыльской зоне привлечены самолеты, которые сбросили почти 100 тонн воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службе ГСЧС.

"Авиацией ГСЧС осуществлено 25 сбросов (98 тонн) из них самолетами АН-32П совершено 8 сбросов воды (64 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны). Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи", - отметили в ГСЧС.

Так, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

"По состоянию на 00:00, наблюдается пожар отдельными очагами на общей площади около 6 га. В настоящее время ситуация контролируемая. К тушению пожара привлечены 27 ед. тех. и 130 чел., из них от ГСЧС 14 ед. тех. и 96 чел., от ГП Чернобыльская пуща 13 ед. тех. (из них 3 трактора) и 34 чел", - говорится в сообщении.

Отметим, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь горения пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась с 12 до 6 гектаров.