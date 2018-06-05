Пожар в Чернобыле: площадь горения уменьшилась

Площадь горения уменьшилась до 6 гектаров

Площадь горения пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась с 12 до 6 гектаров. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Тушение пожара осложнялось ветром. Были привлечены все возможные средства к тушению. Площадь горения уменьшилась с 12 до 6 гектаров. Мы можем говорить о том, что нам удалось предотвратить масштабный пожар. Сейчас продолжается тушение. На месте пожара осуществляется усиленный контроль. В целом ситуация управляемая. Сейчас 3 метра в секунду составляет скорость ветра, и угрозы распространения нет", - сообщил он.

Вместе с тем, Чечеткин подтвердил, что на месте возгорания были найдены факелы.

"На месте пожара действительно были найдены факелы. Мы прогнозируем завтра к обеду завершить локализацию пожара", - добавил он.

Напомним, 5 июня в 10:10 в зоне ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.