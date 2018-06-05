Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Чернобыле: площадь горения уменьшилась

НовостиОбщество    05.06.2018 - 21:56
Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/levina.ns)
Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/levina.ns)

Площадь горения уменьшилась до 6 гектаров

Площадь горения пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась с 12 до 6 гектаров. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Тушение пожара осложнялось ветром. Были привлечены все возможные средства к тушению. Площадь горения уменьшилась с 12 до 6 гектаров. Мы можем говорить о том, что нам удалось предотвратить масштабный пожар. Сейчас продолжается тушение. На месте пожара осуществляется усиленный контроль. В целом ситуация управляемая. Сейчас 3 метра в секунду составляет скорость ветра, и угрозы распространения нет", - сообщил он.

Вместе с тем, Чечеткин подтвердил, что на месте возгорания были найдены факелы.

"На месте пожара действительно были найдены факелы. Мы прогнозируем завтра к обеду завершить локализацию пожара", - добавил он.

Напомним, 5 июня в 10:10 в зоне ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

В ГСЧС сообщили информацию о тушении пожара в Чернобыльской зоне Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве
Теги публикации: пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top