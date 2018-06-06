Пожежа в Чорнобилі: літаки скинули майже 100 тонн води для гасіння

Радіаційний фон перебуває у межах норми

До гасіння пожежі в Чорнобильській зоні залучені літаки, які скинули майже 100 тонн води. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Авіацією ДСНС здійснено 25 скидів (98 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 8 скидів води (64 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 17 скидів води (34 тонни). Сили і засоби зосереджені в районі с. Копачі", - зазначили в ДСНС.

Так, радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми

"Станом на 00:00, спостерігається пожежа окремими осередками на загальній площі близько 6 га. На даний час ситуація контрольована. До гасіння пожежі залучено 27 од. тех. та 130 чол., з них від ДСНС 14 од. тех. та 96 чол., від ДП Чорнобильська пуща 13 од. тех. (з них 3 трактори) та 34 чол", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 5 червня о 10:10 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа горіння пожежі в Чорнобильській зоні зменшилася з 12 до 6 гектарів.