Пожежа в Чорнобилі: подробиці

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается вторые сутки

Пожежа в Чорнобилі розпочалась 5 червня, в зоні загоряння опинився радіоактивний "рудий ліс". Всі подробиці надзвичайної ситуації, як проходить гасіння пожежі, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна.

Займання лісу в Чорнобилі

Пожежа в Чорнобилі розпочалася близько 10 ранку 5 червня через загоряння сухої трави. Вогонь поширився на лісовий масив площею 12 га, охопив територію Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, в тому числі, й частину "рудого лісу". "Рудий ліс" - близько 202 кв.км дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році.

Фото: пожежа в Чорнобилі (facebook.com/levina.ns)

Ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні

На місце загоряння 5 червня виїхало 29 одиниць техніки та 126 рятувальників. Крім того, до ліквідації пожежі було залучено авіація ДСНС (два літаки АН-32П і вертоліт Мі-8), яка з моменту початку гасіння пожежі вже здійснила 53 скидання води об'ємом 244 тонни.

Роботи по гасінню пожежі ускладнювалися поривами вітру, однак ліквідаторам вдалося запобігти подальшому збільшенню масштабів загоряння. Станом на 14:00 6 червня, площа горіння скоротилася до 2 га. Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох вогнищ лісової підстилки, пеньків, повалених дерев.

Фото: ділянки загоряння в Чорнобильській зоні (dazv.gov.ua)

Радіаційний фон у Чорнобилі

Через пожежу в Чорнобилі система контролю радіаційного стану була переведена в режим надзвичайного стану. "Радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ГСП "Екоцентр" в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації - раз в 2 хвилини. Система переведена в режим НС", - повідомили в Держагентстві України з управління зоною відчуження.

Станом на 14:00 6 червня показники радіаційного фону в Чорнобилі, на промисловому майданчику ЧАЕС і в Києві залишаються в межах норми:

показники радіаційного фону в Києві - 11 мкР/год (при безпечному рівні - до 30 мкР/год)

показники радіаційного фону в Чорнобилі - 32 мкР/год (при безпечному рівні - до 50 мкР/год)

показники радіаційного фону на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС - 51,6 мкР/год (при безпечному рівні - до 140 мкР/год).

Відео: пожежа в Чорнобильській зоні (YouTube /ДСНС України в Київській області)

За фактом пожежі в Чорнобилі розпочато кримінальне провадження

У прес-службі Головного управління Нацполіціі Київської області повідомили, що за фактом загоряння в Зоні відчуження ЧАЕС було відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) КК України. Правоохоронними органами проводяться заходи щодо встановлення причин пожежі, з'ясовуються всі обставини задимлення і загоряння.

За фактом пожежі у зоні #ЧАЕС відкрито #кримінальне #провадження У зоні відчуження Чорнобильської АЕС сталося... Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 5 червня 2018 р.

Крім цього, стало відомо, що на місці загоряння були знайдені факели. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС) Микола Чечоткін на брифінгу ГСЧС 5 червня.