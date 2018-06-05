Пожежа в Чорнобилі: площа горіння зменшилася

Площа горіння зменшилася до 6 гектарів

Площа горіння пожежі в Чорнобильській зоні зменшилася з 12 до 6 гектарів. Про це на брифінгу повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Гасіння пожежі ускладнювалося вітром. Були залучені всі можливі засоби гасіння. Площа горіння зменшилася з 12 до 6 гектарів. Ми можемо говорити про те, що нам вдалося запобігти масштабного горіння. Зараз триває гасіння. На місці пожежі здійснюється посилений контроль. В цілому ситуація керована. Зараз 3 метри в секунду становить швидкість вітру, і загрози поширення немає", - повідомив він.

Разом з тим, Чечоткін підтвердив, що на місці загоряння були знайдені факели.

"На місці пожежі дійсно були знайдені смолоскипи. Ми прогнозуємо завтра до обіду завершити локалізацію пожежі", - додав він.

Нагадаємо, 5 червня о 10:10 в зоні ЧАЕС сталося загоряння сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га