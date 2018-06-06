Пожар в Чернобыле: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации возгорания

В Чернобыле наблюдается тление двух очагов лесной подстилки

В Чернобыле по состоянию на 12 часов 6 июня 2018 года наблюдается тление двух очагов лесной подстилки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 3 га. Ситуация контролируемая. Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к тушению пожара в Чернобыле привлечено 35 единиц техники и 150 человек. Кроме того, отмечается, что авиация ГСЧС с начала работ осуществила уже 39 сбросов (186 тонн) воды.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) открыто уголовное производство.