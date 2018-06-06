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Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС повідомили про хід ліквідації загоряння

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 12:35
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)

У Чорнобилі спостерігається тління двох осередків лісової підстилки

У Чорнобилі станом на 12 годину 6 червня 2018 року спостерігається тління двох осередків лісової підстилки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжуються заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 3 га. Ситуація контрольована. Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до гасіння пожежі в Чорнобилі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб. Крім того, зазначається, що авіація ДСНС з початку робіт здійснила вже 39 скидів (186 тонн) води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за фактом пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) відкрито кримінальне провадження.

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Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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