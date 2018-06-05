Пожар в Чернобыле: авиация ГСЧС осуществила уже 7 сбросов воды

Пожар в Чернобыле возник сегодня утром и охватил 10 га "Рыжего леса"

В ходе ликвидации пожара в Чернобыле (Киевская область), который возник сегодня в лесном массиве, авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совершила 7 сбросов воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления ГСЧС.

"По состоянию на 17:30, авиацией ГСЧС совершено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами АН-32П осуществлено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 4 сброса воды (10 тонн)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар в Чернобыле возник сегодня утром и охватил 10 га "Рыжего леса". К тушению пожара в Чернобыле привлечено 29 единиц техники и 126 человек.