Пожежа у Чорнобилі: авіація ДСНС здійснила вже 7 скидів води

Пожежа у Чорнобилі виникла сьогодні вранці та охопила 10 га "Рудого лісу"

В ході ліквідації пожежі у Чорнобилі (Київська область), яка виникла сьогодні у лісовому масиві, авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснила 7 скидів води. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління ДСНС.

"Станом на 17:30, авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни). З них літаками АН-32П здійснено 3 скиди води (24 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 4 скиди води (10 тонн)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа у Чорнобилі виникла сьогодні вранці та охопила 10 га "Рудого лісу". До гасіння пожежі у Чорнобилі залучено 29 одиниць техніки та 126 осіб.