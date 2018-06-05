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Пожежа у Чорнобилі: авіація ДСНС здійснила вже 7 скидів води

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:54
Фото: пожежа у Чорнобилі (www.facebook.com/levina.ns)
Фото: пожежа у Чорнобилі (www.facebook.com/levina.ns)

Пожежа у Чорнобилі виникла сьогодні вранці та охопила 10 га "Рудого лісу"

В ході ліквідації пожежі у Чорнобилі (Київська область), яка виникла сьогодні у лісовому масиві, авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснила 7 скидів води. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління ДСНС.

"Станом на 17:30, авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни). З них літаками АН-32П здійснено 3 скиди води (24 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 4 скиди води (10 тонн)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежа у Чорнобилі виникла сьогодні вранці та охопила 10 га "Рудого лісу". До гасіння пожежі у Чорнобилі залучено 29 одиниць техніки та  126 осіб.

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Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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