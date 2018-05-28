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Пожар в бывшем кинотеатре в Киеве потушили  

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 12:47
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

В Киеве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра "Экран"

Пожар в бывшем кинотеатре "Экран" в Киеве, который находится в районе станции метро "Житомирская", потушили. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что пожар на общей площади 60 кв. м потушили в 11:14. К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Отметим, по данным спасателей, существовала угроза перекидывания огня на соседний рынок. На данный момент ближайшие киоски обесточены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве загорелось здание бывшего кинотеатра на метро "Житомирская". Отметим, кинотеатр "Экран" был построен в 1911 году и является одной из визитных карточек столицы. Ранее его собирались реконструировать, но проект законсервировали.

 

Пожар в бывшем кинотеатре в Киеве локализовали, - ГСЧС
Теги публикации: Киев, пожар, кинотеатр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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