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Интервью

В Киеве горит здание бывшего кинотеатра на метро "Житомирская"

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 10:14
Фото: пожар в Киеве (screenshot/informator.ua video)
Фото: пожар в Киеве (screenshot/informator.ua video)

На данный момент информации о пострадавших нет

В Киеве возле станции метро "Житомирская" горит здание бывшего кинотеатра "Экран". Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества "Киев Оперативный".

"Метро "Житомирская", по предварительным данным горит бывший кинотеатр "Экран". Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

 

Метро Житомирская, по предварительным данным горит бывший кинотеатр «Экран». Информации о пострадавших нет.

Опубліковано Киев Оперативный 27 травня 2018 р.

 

 

Напомним, ране сообщалось, что на штрафной площадке в Киеве сгорели более 50 автомобилей. Инцидент произошел 5 мая в Голосеевском районе столицы на Столичном шоссе.

Отметим, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 28 мая. По данным Гидрометцентра, сегодня на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Спасатели сообщили о подробностях пожара на складах под Киевом
Теги публикации: Киев, пожар, кинотеатр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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