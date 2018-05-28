В Киеве горит здание бывшего кинотеатра на метро "Житомирская"

На данный момент информации о пострадавших нет

В Киеве возле станции метро "Житомирская" горит здание бывшего кинотеатра "Экран". Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества "Киев Оперативный".

"Метро "Житомирская", по предварительным данным горит бывший кинотеатр "Экран". Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Метро Житомирская, по предварительным данным горит бывший кинотеатр «Экран». Информации о пострадавших нет. Опубліковано Киев Оперативный 27 травня 2018 р.

Напомним, ране сообщалось, что на штрафной площадке в Киеве сгорели более 50 автомобилей. Инцидент произошел 5 мая в Голосеевском районе столицы на Столичном шоссе.

Отметим, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 28 мая. По данным Гидрометцентра, сегодня на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.