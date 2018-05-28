Пожежу в колишньому кінотеатрі в Києві загасили

У Києві загасили пожежу в будівлі колишнього кінотеатру "Екран"

Пожежу в колишньому кінотеатрі "Екран" у Києві, який знаходиться в районі станції метро "Житомирська", загасили. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що пожежу на загальній площі 60 кв. м загасили о 11:14. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежорятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Відзначимо, за даними рятувальників, існувала загроза перекидання вогню на сусідній ринок. На даний момент найближчі кіоски знеструмлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві спалахнула будівля колишнього кінотеатру на метро "Житомирська". Зазначимо, кінотеатр "Екран" був побудований в 1911 році і є однією з візитних карток столиці. Раніше його збиралися реконструювати, але проект законсервували.