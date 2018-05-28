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Пожар в бывшем кинотеатре в Киеве локализовали, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 11:19
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

В результате инцидента пострадавших нет

Пожар в бывшем кинотеатре "Экран" в Киеве, который находится в районе станции метро "Житомирская", локализовали. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что сегодня в 08:49 поступило сообщение о пожаре на проспекте Победы, 117. На месте спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании, пристроенном к недействующему кинотеатру "Экран", с последующим распространением на кровлю кинотеатра.

"В 10:24 пожар на общей площади 60 кв. м локализовали. Сейчас продолжается ликвидация пожара. К тушению пожара привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве загорелось здание бывшего кинотеатра на метро "Житомирская".  

 

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Теги публикации: Киев, пожар, кинотеатр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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