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Пожежу в колишньому кінотеатрі в Києві локалізували, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 11:19
Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

В результаті інциденту потерпілих немає

Пожежу в колишньому кінотеатрі "Екран" у Києві, який знаходиться в районі станції метро "Житомирська", локалізували. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що сьогодні о 08:49 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 117. На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноповерховій будівлі, прибудованій до недіючого кінотеатру "Екран", з подальшим поширенням на покрівлю кінотеатру.

"О 10:24 пожежу на загальній площі 60 кв. м локалізували. Зараз триває ліквідація пожежі. До гасіння пожежі залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежорятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві спалахнула будівля колишнього кінотеатру на метро "Житомирська".

 

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Теги публікації: Київ, пожежа, кинотеатр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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