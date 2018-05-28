Пожежу в колишньому кінотеатрі в Києві локалізували, - ДСНС

В результаті інциденту потерпілих немає

Пожежу в колишньому кінотеатрі "Екран" у Києві, який знаходиться в районі станції метро "Житомирська", локалізували. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що сьогодні о 08:49 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Перемоги, 117. На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноповерховій будівлі, прибудованій до недіючого кінотеатру "Екран", з подальшим поширенням на покрівлю кінотеатру.

"О 10:24 пожежу на загальній площі 60 кв. м локалізували. Зараз триває ліквідація пожежі. До гасіння пожежі залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежорятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві спалахнула будівля колишнього кінотеатру на метро "Житомирська".