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Пожар в больнице Белой Церкви: потерпевшая скончалась, открыли дело

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Белая Церковь, Понедельник 04 октября 2021 20:31
Пожар в больнице Белой Церкви: потерпевшая скончалась, открыли дело Фото: по факту пожара в Белоцерковской больнице возбудили дело (фото kv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Белой Церкви возбудила уголовное дело по факту пожара в больнице. В результате пожара погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Белой Церкви.

Правоохранители возбудили дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

"Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются", - отметили в прокуратуре.

В то же время в местной полиции назвали одну из возможных причин возникновения огня.

"По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включенный обогреватель в одной из палат. Вследствие неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов", - говорится на сайте полиции Киевской области.

Напомним, сегодня утром в Белой Церкви произошел пожар в одной из палат больницы. В результате пострадала женщина, а из здания эвакуировали 13 человек.

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Белая Церковь Пожар
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