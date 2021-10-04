В Белой Церкви произошел пожар в городской больнице, есть пострадавший
Фото: в Белой Церкви произошел пожар (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Белой Церкви произошел пожар в первой городской больнице. В результате происшествия пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Пожар произошел сегодня утром в двухэтажном здании первой городской больницы в палате на втором этаже.
Как сообщили в ГСЧС, произошло короткое замыкание электрообогревателя. Образовался пожар, в результате которого пострадал один человек.
Пожар потушен, с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных.
К тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.