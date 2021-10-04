ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Пожежа в лікарні Білої Церкви: потерпіла померла, відкрили справу

Новость на русском →
Біла Церква, Понеділок 04 жовтня 2021 20:31
Пожежа в лікарні Білої Церкви: потерпіла померла, відкрили справу Фото: за фактом пожежі в білоцерківській лікарні порушили справу (kv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Білої Церкви порушила кримінальну справу за фактом пожежі в лікарні. В результаті пожежі загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Білої Церкви.

Правоохоронці порушили справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

"Причини смерті жінки та загоряння встановлюються", - зазначили в прокуратурі.

Водночас в місцевій поліції назвали одну з можливих причин виникнення вогню.

"За попередньою інформацією, пожежу у відділенні стаціонару спричинив увімкнений обігрівач у одній із палат. Внаслідок несправності електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів", - йдеться на сайті поліції Київської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білій Церкві сталася пожежа в одній з палат лікарні. В результаті постраждала жінка, а з будівлі евакуювали 13 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла Церква Пожежа
NEWS
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів