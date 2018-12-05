Поздравления с Днем ВСУ: топ лучших пожеланий

Поздравления в День Вооруженных сил Украины (фото: facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2018, лучшие пожелания в стихах, прозе и короткие поздравления для служащих украинской армии к празднику 6 декабря - в подборке Styler.

День ВСУ 2018: пожелания в стихах

Поздравления с профессиональным праздником, Днем Вооруженных сил Украины, 6 декабря принимают военные подразделений сухопутных и воздушных войск, военно-морских сил, служащие регулярной и контрактной армии, военные Государственной пограничной службы, внутренних войск, Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Красивые и трогательные слова благодарности защитникам Украины в стихах:

Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Не важны вам звездочки и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте вы всегда для нас здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В светлый праздник Украины,

В День Вооруженных сил,

Все желаем от души мы,

Чтоб солдат счастливо жил!

Чтоб не знал беды и горя,

Чтоб спокойно ночью спал,

Автомат свой чтоб в патронах

Никогда не доставал!

***

Свою страну кто охраняет

И сон её оберегает,

Кто встал в ряды без страха с честью,

Тот не пустое в жизни место,

Он гордость всей страны без спора,

Несет он службу без позора,

Мы всех военных поздравляем,

И искренне добра желаем!

***

Пожелать тебе хочу, чтоб задачи - по плечу,

По плечу - любой приказ, чтоб ты бил не в бровь, а в глаз!

Чтобы к звездочке звезда - на погоны без труда,

И чтоб служба - как по маслу, и чтоб горе - не беда!

Чтобы форма - как влитая, чтоб к победам шел, блистая,

Чтоб служилось чин по чину, чтоб из мальчика - в мужчину!

Чтобы черную навеки жизнь убрала полосу!

Поздравленья шлю тебе с Днем ВСУ!

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100... и не иначе.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе

Сослуживцев, родных и друзей военных можно также поздравить от души теплыми словами и пожеланиями:

Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

Иллюстративное фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

В праздник Вооруженных сил Украины желаю крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

***

Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

Прикольные и короткие смс-поздравления с Днем ВСУ

Военных любят все - и женщины, и дети,

Их долг - беречь страну и защищать,

Никто не сможет на всем белом свете

Перед военных шармом устоять!

***

Желаю службы только в радость,

Пусть враг забудет зло и пакость,

Пусть в мире будет лишь добро,

А в сердце пусть живет тепло!

***

Всем украинским военным,

Вам красивым, обалденным,

Шлю я много поздравлений,

Ежегодно повышений!

С неба звезды чтоб упали -

На погонах засияли!

В жизни сказочных мгновений,

А от женщин - восхищений!

Иллюстративное фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Храбрости и чести,

Отваги вам, мужчины!

Вы сегодня вместе,

А значит, вы есть сила!

***

Пусть служба твоя, как по маслу, идет,

Пускай тебя слава военная ждет,

Пускай покорятся все горы, моря!

Прими поздравленья с 6-м декабря!

***

Ты настоящий воин, я-то знаю!

Ты смог завоевать меня

Без пушки, сабли и коня!

Тебя сегодня поздравляю,

Мой генерал, любовь моя!

***

Служба пусть идет, как надо,

Будет праведной награда!

В личной жизни все путем,

Пусть она забьет ключом!



Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут у украинцев в декабре 2018.

Кстати, в сети появилось видео боевых роботов - новых помощников украинских военных.

Видео: РБК-Украина