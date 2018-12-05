Поздравления с Днем ВСУ: топ лучших пожеланий

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря
Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины 2018, лучшие пожелания в стихах, прозе и короткие поздравления для служащих украинской армии к празднику 6 декабря - в подборке Styler.
Поздравления с профессиональным праздником, Днем Вооруженных сил Украины, 6 декабря принимают военные подразделений сухопутных и воздушных войск, военно-морских сил, служащие регулярной и контрактной армии, военные Государственной пограничной службы, внутренних войск, Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Красивые и трогательные слова благодарности защитникам Украины в стихах:
Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны вам звездочки и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте вы всегда для нас здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни лишь одной оковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)
В светлый праздник Украины,
В День Вооруженных сил,
Все желаем от души мы,
Чтоб солдат счастливо жил!
Чтоб не знал беды и горя,
Чтоб спокойно ночью спал,
Автомат свой чтоб в патронах
Никогда не доставал!
***
Свою страну кто охраняет
И сон её оберегает,
Кто встал в ряды без страха с честью,
Тот не пустое в жизни место,
Он гордость всей страны без спора,
Несет он службу без позора,
Мы всех военных поздравляем,
И искренне добра желаем!
***
Пожелать тебе хочу, чтоб задачи - по плечу,
По плечу - любой приказ, чтоб ты бил не в бровь, а в глаз!
Чтобы к звездочке звезда - на погоны без труда,
И чтоб служба - как по маслу, и чтоб горе - не беда!
Чтобы форма - как влитая, чтоб к победам шел, блистая,
Чтоб служилось чин по чину, чтоб из мальчика - в мужчину!
Чтобы черную навеки жизнь убрала полосу!
Поздравленья шлю тебе с Днем ВСУ!
***
Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100... и не иначе.
Сослуживцев, родных и друзей военных можно также поздравить от души теплыми словами и пожеланиями:
Поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.
Иллюстративное фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)
В праздник Вооруженных сил Украины желаю крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
***
Мужество, честь, сила и отвага - только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
Военных любят все - и женщины, и дети,
Их долг - беречь страну и защищать,
Никто не сможет на всем белом свете
Перед военных шармом устоять!
***
Желаю службы только в радость,
Пусть враг забудет зло и пакость,
Пусть в мире будет лишь добро,
А в сердце пусть живет тепло!
***
Всем украинским военным,
Вам красивым, обалденным,
Шлю я много поздравлений,
Ежегодно повышений!
С неба звезды чтоб упали -
На погонах засияли!
В жизни сказочных мгновений,
А от женщин - восхищений!
Иллюстративное фото (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)
Храбрости и чести,
Отваги вам, мужчины!
Вы сегодня вместе,
А значит, вы есть сила!
***
Пусть служба твоя, как по маслу, идет,
Пускай тебя слава военная ждет,
Пускай покорятся все горы, моря!
Прими поздравленья с 6-м декабря!
***
Ты настоящий воин, я-то знаю!
Ты смог завоевать меня
Без пушки, сабли и коня!
Тебя сегодня поздравляю,
Мой генерал, любовь моя!
***
Служба пусть идет, как надо,
Будет праведной награда!
В личной жизни все путем,
Пусть она забьет ключом!
Ранее мы писали о том, какие праздники и выходные дни будут у украинцев в декабре 2018.
Кстати, в сети появилось видео боевых роботов - новых помощников украинских военных.
Видео: РБК-Украина