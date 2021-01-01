Поздравление президента с Новым годом: главные заявления

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступлением 2021 года. РБК-Украина собрало главные новогодние заявления главы государства.

Пандемия коронавируса

Зеленский напомнил о начале пандемии коронавируса, когда в больницах много чего не хватало.

"Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто кое-кто потерял нюх еще задолго до "ковида"... В этом году, как и в 2014-м, мы снова убедились, что супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя", - сказал он.

Возвращение пленных

По словам президента, 2020 год доказал, что Украина своих не оставляет и неважно, откуда возвращать украинцев - из оккупированного Донбасса, российских тюрем или китайского Уханя.

"Это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана. И мы одинаково счастливы - возвращаем 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинца. Нашего защитника. Непокоренного Виталия Маркива", - заявил Зеленский.

Перемирие на Донбассе

Глава государства отметил, что этот год напомнил украинцам, что такое "тишина" и слова "сегодня не стреляли".

"158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны. 158 дней перемирия. Небезупречного? Да, и это правда. И разве из-за этого - ненужного? Нет. И это тоже правда... Украинские защитники - лучшие в мире. Но, к сожалению, так случается, и некоторых из них Бог забирает к себе на небо. Лучших и отважных. В этом году мы очень старались, чтобы Бог оставил как можно больше из них в Украине", - подчеркнул он.

Обращение к украинцам Донбасса и Крыма

Зеленский заявил, что хочет сказать в Донецке о мире в Украине и написать "Крым - это Украина" на песке на пляже в Ялте. Глава государства перешел на русский и обратился к жителям Крыма и Донбасса.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готовы? Мы тоже", - сказал президент.