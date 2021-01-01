Привітання президента з Новим роком: головні заяви

Президент Володимир Зеленський привітав українців з настанням 2021 року. РБК-Україна зібрало головні новорічні заяви глави держави.

Пандемія коронавірусу

Зеленський нагадав про початок пандемії коронавірусу, коли в лікарнях багато чого невистачало.

"Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що в лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Просто дехто втратив нюх ще задовго до "ковіду"... Цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися - супергерої існують. І до наших військових приєднались наші медики. Наші суперлікарі. Суперлаборанти. Суперводії швидкої. Суперпілоти. Суперприкордонники. Суперучителі", - сказав він.

Повернення полонених

За словами президента, 2020 рік довів, що Україна своїх не залишає і неважливо, звідки повертати українців - з окупованого Донбасу, російських тюрем чи китайського Уханя.

"Це полонені моряки танкера з Лівії чи загиблий екіпаж і пасажири літака з Ірану. І ми однаково щасливі - повертаємо 250 тисяч громадян, що застрягли через карантин по світу, чи одного українця. Нашого захисника. Нескореного Віталія Марківа", - заявив Зеленський.

Перемир'я на Донбасі

Глава держави зазначив, що цей рік нагадав українцям, що таке "тиша" та слова "сьогодні не стріляли".

"158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир’я. Небездоганного? Так, і це правда. Та хіба через це – непотрібного? Ні. І це також правда... Українські захисники - найкращі у світі. Та, на жаль, так стається, і декого з них Бог забирає до себе на небо. Найкращих і найвідважніших. Цього року ми дуже старались, щоб Бог залишив якомога більше з них в Україні", - наголосив він.

Звернення до українців Донбасу та Криму

Зеленський заявив, що хоче сказати в Донецьку про мир в Україні та написати "Крим - це Україна" на піску на пляжі в Ялті. Глава держави перейшов на російську та звернувся до мешканців Криму та Донбасу.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також", - сказав президент.