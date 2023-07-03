Позбавляють "очей". ССО знищують камери спостереження на кордоні з Бєлгородською областю

Українські військові знищують камери спостереження на кордоні з Бєлгородською областю, тим самим обмежуючи можливості противника стежити за діями наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

"Сили спеціальних операцій знищують "очі" на кордоні з Білгородською народною республікою. Ми завжди будемо дихати ворогу в потилицю", - зазначають прикордонники.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили російський комплекс спостереження "Муром-М" на Південному напрямку. Він дозволяв загарбникам спостерігати за територією та просуванням Сил оборони.

Зазначимо, що росіяни намагаються не лише спостерігати за діями наших військових на фронті, а також стежать за камерами спостереження у мирних українських містах. Вони можуть допомагати їм коригувати ракетні удари. З огляду на це СБУ закликала власників камер відеоспостереження припинити онлайн-трансляції.

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