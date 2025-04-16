Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав спецверсію у ретростилі
Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав спеціальну версію у ретростилі під назвою "Stronger than the 1980s". Новинка має класичний вигляд і аксесуари, орієнтовані на підкорення бездоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.
За рядом рішень новинка Mercedes-Benz повертається до оригіналу 1979 року з низкою історичних елементів стилю. Так, G-Class отримав передні ліхтарі оранжевого кольору, як у оригінального автомобіля, а також набір класичних п’ятиспицевих легкосплавних дисків.
Лімітована серія Mercedes-Benz G-Class доступна на вибір у двох двоколірних варіантах, із фарбою Agave Green або Colorado Beige, що контрастує з Night Black навколо передньої панелі, бортів і решітки радіатора.
Багажник на даху, бризковики, задні драбини та сітки для фар запозичені з професійного каталогу додаткових аксесуарів, доступних для усіх G-Class. У салоні також відбулось кілька важливих змін. Так, сидіння оббиті тканиною Dove Grey у клітинку.
У рух німецький позашляховик приводиться рядним 3,0-літровим турбодизелем версії G450d, який видає 382 к.с. Силовий агрегат забезпечує машині час розгону від 0 до 100 км/год за 5,8 секунди.
Відомо, що Mercedes-Benz випустить загалом 460 екземплярів G-Class у спецсерії "Stronger than the 1980s". Кожен з них отримає табличку на центральній консолі, щоб позначити номер конкретного екземпляра. Ціни на новинку починаються від 201 тисячі доларів.
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