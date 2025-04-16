Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил спецверсию в ретростиле

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил специальную версию в ретростиле под названием "Stronger than the 1980s". Новинка имеет классический вид и аксессуары, ориентированные на покорение бездорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

По ряду решений новинка Mercedes-Benz возвращается к оригиналу 1979 года с рядом исторических элементов стиля. Так, G-Class получил передние фонари оранжевого цвета, как у оригинального автомобиля, а также набор классических пятиспицевых легкосплавных дисков.

Лимитированная серия Mercedes-Benz G-Class доступна на выбор в двух двухцветных вариантах, с краской Agave Green или Colorado Beige, контрастирующей с Night Black вокруг передней панели, бортов и решётки радиатора.

Багажник на крыше, брызговики, задние лестницы и сетки для фар позаимствованы из профессионального каталога дополнительных аксессуаров, доступных для всех G-Class. В салоне также произошло несколько важных изменений. Так, сиденья обиты тканью Dove Grey в клетку.

В движение немецкий внедорожник приводится рядным 3,0-литровым турбодизелем версии G450d, который выдает 382 л.с. Силовой агрегат обеспечивает машине время разгона от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Известно, что Mercedes-Benz выпустит всего 460 экземпляров G-Class в спецсерии "Stronger than the 1980s". Каждый из них получит табличку на центральной консоли, чтобы обозначить номер конкретного экземпляра. Цены на новинку начинаются от 201 тысячи долларов.