Позашляховик Lexus GX отримав версію для бездоріжжя: подробиці

Всюдихідні модифікації отримали назву Overtrail та Overtrail+. На оновлених авто з'явилася інша підвіска із заводським ліфтом на один дюйм (25 міліметрів). Таким чином, кліренс виріс до 249 міліметрів. За покращену геометричну прохідність доведеться переплатити: на ринку США оновлені Lexus GX подорожчали на 3145 та 3680 доларів відповідно.

Як і раніше Lexus GX запропонований в США в єдиній версії "550" з "бітурбошісткою" на 3,4 літра, 10-ступінчастим "автоматом" Aisin і повним приводом з міжосьовим диференціалом. Силова установка розвиває 354 кінські сили та 649 Нм. У майбутньому в гаму додадуть гібридну систему iForce Max на основі 2,4-літрової "турбочетвірки".

На ринку США після переходу в 2025 модельний рік базовий Lexus GX коштує 65,3 тисячі доларів, а топ-комплектація потягне на 81,2 тисячі доларів. Позашляхова версія Overtrail обійдеться мінімум у 72,9 тисячі доларів. У стандартну комплектацію включили пам'ять налаштувань та електропривод керма з функцією регулювань по куту нахилу та вильоту.