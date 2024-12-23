Внедорожник Lexus GX получил версию для бездорожья: подробности

Вездеходные модификации получили название Overtrail и Overtrail+. На обновленных авто появилась другая подвеска с заводским лифтом на один дюйм (25 миллиметров). Таким образом, клиренс вырос до 249 миллиметров. За улучшенную геометрическую проходимость придется переплатить: на рынке США обновленные Lexus GX подорожали на 3145 и 3680 долларов соответственно.

По-прежнему Lexus GX предложен в США в единственной версии "550" с "битурбошестеркой" на 3,4 литра, 10-ступенчатым "автоматом" Aisin и полным приводом с межосевым дифференциалом. Силовая установка развивает 354 лошадиные силы и 649 Нм. В будущем в гамму добавят гибридную систему iForce Max на основе 2,4-литровой "турбочетверки".

На рынке США после перехода в 2025 модельный год базовый Lexus GX стоит 65,3 тысячи долларов, а топ-комплектация потянет на 81,2 тысячи долларов. Внедорожная версия Overtrail обойдется минимум в 72,9 тысячи долларов. В стандартную комплектацию включили память настроек и электропривод руля с функцией регулировок по углу наклона и вылета.