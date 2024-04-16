Поза сезоном. Звідки в Україну везуть фрукти та ягоди, і чому ціни "кусаються"

На полицях магазинів побільшало полуниці та лохини, але ціни досить високі. Така ж ситуація з цитрусами та бананами, бо все це імпортна продукція, яка зазвичай коштує дорожче. Українські ягоди ще не дозріли. До того ж через погоду очікуються втрати врожаю, що позначиться на вартості.
Детальніше про ціни на імпортні на фрукти та ягоди, коли почнеться сезон української полуниці та скільки вона може коштувати – у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці використовувалися: коментарі аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович, дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів.
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Плодово-ягідні дерева лише квітнуть, тому наразі можна поласувати хіба що цитрусовими та екзотичними фруктами, які в Україну везуть з-за кордону.
Більшість тропічних та субтропічних фруктів, таких як манго, банани, мандарини та ківі, імпортуються, оскільки місцевий клімат не дозволяє їх вирощувати.
Як зазначила в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, головними постачальниками є Туреччина, Еквадор, Греція, Коста-Рика, Іспанія, та Єгипет.
Цитрусові на полиці українських магазинів потрапляють переважно з країн ЄС, Єгипту, Туреччини. Банани везуть з Еквадору та Колумбії, а більш екзотичні продукти – з Перу, Коста-Рики, Еквадору, пояснив виданню аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.
Останніми тижнями в магазинах побільшало полуниці та лохини, проте ці перші весняні ягоди також імпортні.
Експерт УКАБ розповів, що на сьогоднішній момент переважна більшість полуниці імпортується з Іспанії. До кінця квітня імпорт зросте також й з інших країн ЄС, де виробництво починає збільшуватися.
Ціни на полуницю наразі коливаються від 200 до 300 грн/кг, і загалом вартість імпортних фруктів "кусається".
До прикладу, фасована лохина в супермаркетах продається за ціною: 189 грн (ємність 125 г) – імпорт з Іспанії в Сільпо, 139 грн (ємність 125 г) – імпорт із Мексики в Novus.
Банани коштують 69 грн/кг у Сільпо та АТБ. Ківі від 119 до 139 грн за кілограм. Мандарини сорту "муркот" обійдуться в 64,95 грн/кг в АТБ, 69,99 грн – у мережі Novus.
Ціна на манго власного імпорту Varus складає 165,9 грн/кг, в АТБ –166,95 грн. Тропічний фрукт продають поштучно в Сільпо за 49,9 грн, а в Novus велике манго обійдеться в 79,9 грн за штуку.
Висока вартість імпорту обумовлена цілою низкою чинників.
"Ціни на імпортні фрукти високі через логістичні витрати на транспортування та імпортні мита, а також через нестабільність у постачанні, яка може бути пов’язана з погодними умовами або економічними чинниками", – зауважила керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар".
Яблука залишаються найдоступнішими фруктами для споживача за вартістю. Проте їх ціна наразі також зростає.
За даними порталу Мінфін, середня вартість 1 кілограму яблук на 1 лютого складала 19,43 грн, на 1 березня – 20,49 грн, а на 1 квітня 2024 – 22,67 грн. Серед причин – зменшення обсягу запасів минулого сезону.
У продажу здебільшого представлені саме українські яблука.
Тетяна Попович розповіла, що імпорт яблук є, зокрема з Польщі та Італії, але Україна зараз повністю задовольняє внутрішній ринок власним продуктом. За її словами, обсяги імпорту можуть зростати внаслідок погіршення умов для місцевого вирощування.
Українська полуниця з'явиться у продажу орієнтовно за місяць. Зазвичай сезон починається в травні та триває до кінця літа.
За словами аналітика УКАБ, цього року ягідний сезон розпочнеться з середини травня, але на врожайність можуть суттєво вплинути погодні умови.
"Наступні декілька тижнів очікується прохолодна погода, яка не дасть ягодам активно рости. Не зважаючи на раннє тепло, є ризики нічних заморозків, що впливає на виробництво", – каже Максим Гопка.
Він зазначив, що ціни на полуницю можуть бути на 10% більшими, ніж торік, за тих же обсягів виробництва.
Експертка ринку "Шувар" Тетяна Попович також розповіла, що вже були зафіксовані втрати урожаю ягід через заморозки, і це може призвести до підвищення цін на місцевому ринку.
Нагадаємо, у другій половині травня 2023 ціни на полуницю в Україні варіювалися від 95 грн до 125 грн/кг на ярмарках Києва. В супермаркетах – від 80 до 160 грн/кг.