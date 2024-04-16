Вне сезона. Откуда в Украину везут фрукты и ягоды, и почему цены "кусаются"

При подготовке использовались: комментарии аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Попович, данные портала Минфин и сетей супермаркетов.

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Откуда в Украину везут фрукты и почему цены высокие

Плодово-ягодные деревья только цветут, поэтому сейчас можно полакомиться разве что цитрусовыми и экзотическими фруктами, которые в Украину везут из-за границы.

Большинство тропических и субтропических фруктов, таких как манго, бананы, мандарины и киви, импортируются, поскольку местный климат не позволяет их выращивать.

Как отметила в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, главными поставщиками являются Турция, Эквадор, Греция, Коста-Рика, Испания и Египет.

Цитрусовые на полки украинских магазинов попадают преимущественно из стран ЕС, Египта, Турции. Бананы везут из Эквадора и Колумбии, а более экзотические продукты – из Перу, Коста-Рики, Эквадора, объяснил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

В последние недели в магазинах увеличилось количество клубники и голубики, однако эти первые весенние ягоды также импортные.

Эксперт УКАБ рассказал, что на сегодняшний момент больше всего клубники импортируется из Испании. К концу апреля импорт вырастет также из других стран ЕС, где производство начинает увеличиваться.

Цены на клубнику колеблются от 200 до 300 грн/кг, и в целом стоимость импортных фруктов "кусается".

К примеру, фасованная голубика в супермаркетах продается по цене: 189 грн (емкость 125 г) – импорт из Испании в Сильпо, 139 грн (емкость 125 г) – импорт из Мексики в Novus.

Скриншот novus.online

Бананы стоят 69 грн/кг в Сильпо и АТБ. Киви от 119 до 139 грн за килограмм. Мандарины сорта "муркот" обойдутся в 64,95 грн/кг в АТБ, 69,99 грн – в сети Novus.

Цена на манго собственного импорта Varus составляет 165,9 грн/кг, в АТБ – 166,95 грн. Тропический фрукт поштучно продают в Сильпо за 49,9 грн, а в Novus большое манго обойдется в 79,9 грн за штуку.

Скриншот shop.silpo.ua

Высокая стоимость импорта обусловлена рядом факторов.

"Цены на импортные фрукты высоки из-за логистических затрат на транспортировку и импортные пошлины, а также из-за нестабильности в поставках, которая может быть связана с погодными условиями или экономическими факторами", – отметила руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар".

Яблоки тоже из-за границы?

Яблоки остаются наиболее доступными фруктами для потребителя по стоимости. Однако их цена сейчас тоже растет.

По данным портала Минфин, средняя стоимость 1 килограмма яблок на 1 февраля составляла 19,43 грн, на 1 марта – 20,49 грн, а на 1 апреля 2024 – 22,67 грн. Среди причин – уменьшение объема запасов прошлого сезона.

В продаже в основном представлены именно украинские яблоки.

Скриншот atbmarket.com

Татьяна Попович рассказала, что импорт яблок есть, в частности, из Польши и Италии, но Украина сейчас полностью удовлетворяет внутренний рынок собственным продуктом. По ее словам, объемы импорта могут расти в результате ухудшения условий для местного выращивания.

Ягодный сезон уже скоро. Прогноз цен на клубнику

Украинская клубника появится в продаже ориентировочно через месяц. Обычно сезон начинается в мае и длится до конца лета.

По словам аналитика УКАБ, в этом году ягодный сезон начнется с середины мая, но на урожайность могут повлиять погодные условия.

"Следующие несколько недель ожидается прохладная погода, которая не даст ягодам активно расти. Несмотря на раннее тепло, есть риски ночных заморозков, которые влияют на производство", – говорит Максим Гопка.

Он отметил, что цены на клубнику могут быть на 10% больше, чем в прошлом году, при тех же объемах производства.

Фото: урожай клубники может быть ниже в этом году (Getty Images)

Эксперт рынка "Шувар" Татьяна Попович также рассказала, что уже были зафиксированы потери урожая ягод из-за заморозков, а это может привести к повышению цен на местном рынке.