Поймали дрон "на удочку". Спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиян

"Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников", - рассказал он.

Геращенко отметил, что дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.

"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации, группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - добавил советник министра.