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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Поїздка на саміт НАТО не прив'язана до зустрічі з Трампом, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський поки не впевнений, чи відвідає саміт НАТО в Гаазі наступного тижня. Його поїздка не прив'язана до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами.

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні", - сказав він.

Зеленський зазначив, що хоче провести кілька зустрічей у рамках саміту НАТО. Президент додав, що для нього важливе запрошення на саміт від Нідерландів.

"І є відповідні запрошення від короля, і від Прем'єра. У нас з ним дуже добрі стосунки. І він надає багато підтримки. Думаю, третій за обсягом у Європі. Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом", - заявив Зеленський.

За його словами, вже є "тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна". Також на полях саміту НАТО заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО та України і міністрів оборонної промисловості всіх країн Альянсу та України.

 

Саміт НАТО

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також пройде засідання Ради Україна-НАТО.

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт в Гаагу.

Напередодні глава МЗС Литви заявив, що Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті в Гаазі. Але, за його словами, фокус саміт все ж буде на Україні.

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