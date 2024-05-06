Поезда стоят часами. Что украинцам нельзя везти в Словакию: полный список запрещенки
При въезде в Словакию на поезде таможенный и паспортный контроль проводится на границе. Его продолжительность зависит от того, есть ли запрещенные товары и личные предметы, а задержка поезда может повлечь штраф до 5 000 евро.
О том, что нельзя провозить в Словакию, рассказывает РБК-Украина со ссыкой на сайт чешской компании RegioJet.
Почему стоят поезда и что грозит за задержку
Чешская железнодорожная компания RegioJet, которая в сотрудничестве с украинскими партнерами осуществляет рейсы из Украины в Словакию и Чехию, напоминает: продолжительность контроля на границе зависит от самих пассажиров.
То есть продолжить поездку без задержек позволит соблюдение обязанностей. Таких как ограничение количества перевозимого товара (сигареты и алкоголь) или исключение запрещенных предметов - мяса, молока, фруктов и овощей.
Нарушение этих требований может повлечь:
- значительную задержку поезда
- высадку пассажира и отказ в перевозке
- изъятие и уничтожение перевозимого товара
- запрет на возможность въезда в ЕС
- обвинение в правонарушении или уголовном преступлении
Штраф до 5000 евро
В поездку нужно брать только те вещи (товары, предметы и подарки), которые отвечают правилам. Компания отмечает, что неответственное поведение может задержать поезд, в котором едут еще 150 пассажиров.
В транспортных условиях RegioJet (как и других перевозчиков) есть штрафы. Минута задержки поезда обойдется в 1000 чешских крон - 40 евро или почти 1700 гривен. Таким образом, задержка поезда на два часа грозит штрафом почти 5 000 евро.
Что запрещено провозить
Запрещено провозить в Словакию:
- растения (в том числе саженцы)
- фрукты
- овощи
- мясо и мясные продукты
- молоко и молочные продукты
- цветы или семена без фитосанитарного сертификата
Недекларирование этих товаров может привести к штрафам или правовым мерам. Продукция подлежит изъятию и дальнейшему уничтожению.
Запрет не касается детского питания, сухого молока для младенцев и специальных диетических продуктов.
Ограничение на человека
Под ограничение на одного человека попадают товары на 300 евро для взрослого и на 150 евро для лица младше 15 лет.
Также запрещено провозить более 40 сигарет, 20 сигарилл, 10 сигар, более 50 граммов табака и более двух пачек бездымных табачных изделий.
Есть ограничения и по алкоголю. Например, напитки крепостью выше 22% - 1 литр, 22% и меньше - 2 литра. Разрешается провозить 4 литра вина, 2 литра игристого вина и 16 литров пива.
Можно провозить в следующих комбинациях. Например, одну сигару, две сигариллы, 20 сигарет и 15 граммов табака. Или 0,5 литра алкоголя с крепостью выше 22% и 1 литр напитка крепостью до 22%.
Данные ограничения касаются пассажиров 17 лет и старше. Тем, кто младше, перевозка табачных изделий и алкоголя запрещена.
Что нужно для перевозки животных
Необходима соответствующая документацию. То есть паспорт домашнего питомца или другой альтернативный документ. Провозить в спальных вагонах запрещено.
Если много наличных денег
При перевозке денег в эквиваленте 10 000 евро или больше сумму необходимо задекларировать. Для этого нужно обратиться к таможеннику и заполнить соответствующую форму.
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