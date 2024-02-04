Поїзди для евакуації людей із Донецької області ходитимуть за новим графіком: деталі

Евакуйованим передбачені такі соціальні гарантії:

безкоштовне житло у місцях компактного проживання в Житомирській області;

виплата допомоги на проживання ВПО;

гуманітарна, психологічна та медична допомога.

Що треба зробити для евакуації

Люди мають залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Потім необхідно дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську.

Фото: Корисна інформація (minre.gov.ua)

Евакуація дітей з Донецької області

23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Нещодавно стало відомо, що в Донецькій області буде проведена примусова евакуація дітей з дев'яти населених пунктах у прифронтових громадах, що зазнають російських обстрілів. Рішення ухвалено через безпекову ситуацію.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.