Поезда для эвакуации людей из Донецкой области будут ходить по новому графику: детали

Эвакуированным предусмотрены следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье в местах компактного проживания в Житомирской области;

выплата пособия на проживание ВПЛ;

гуманитарная, психологическая и медицинская помощь.

Что нужно сделать для эвакуации

Люди должны оставить заявку по телефонам: (098) 890-33-18 или (066) 285-62-90.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью звоните по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Затем необходимо добраться до места сбора (об этом сообщают при записи), откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске.

Фото: Полезная информация (minre.gov.ua)

Эвакуация детей из Донецкой области

23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Недавно стало известно, что в Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация детей из девяти населенных пунктов в прифронтовых общинах, подвергающихся российским обстрелам. Решение принято из-за ситуации безопасности.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.