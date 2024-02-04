Поезда для эвакуации людей из Донецкой области будут ходить по новому графику: детали

С 4 февраля эвакуация из Донецкой в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом 1 раз в 8 дней по четным числам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Эвакуированным предусмотрены следующие социальные гарантии:
Люди должны оставить заявку по телефонам: (098) 890-33-18 или (066) 285-62-90.
Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью звоните по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.
Затем необходимо добраться до места сбора (об этом сообщают при записи), откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске.
Фото: Полезная информация (minre.gov.ua)
23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.
Недавно стало известно, что в Донецкой области будет проведена принудительная эвакуация детей из девяти населенных пунктов в прифронтовых общинах, подвергающихся российским обстрелам. Решение принято из-за ситуации безопасности.
Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.