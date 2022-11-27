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Поїзди Австрії завтра повністю припинять рух: у чому причина

Фото: Поїзди Австрії завтра повністю припинять рух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У понеділок, 27 листопада, залізничники Австрії проведуть страйк, внаслідок якого буде зупинено рух поїздів по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головна профспілка залізничників вимагала підвищення заробітної плати на 400 євро для 50 тисяч працівників сектору.

Після того, як п'ятий раунд переговорів провалився в неділю, профспілка оголосила "попереджувальний страйк", який триватиме весь понеділок і стосуватиметься транскордонних залізничних перевезень, включаючи нічні поїзди. Якщо після одноденного страйку вимоги залізничників не затвердять, то протести можуть повторитися.

Раніше ми писали, що Австрія допоможе українським серверам та цифровій інфраструктурі та виділить партію генераторів для України.

Також повідомлялося, що в Австрії з 1 листопада змінили правила проїзду залізницею для громадян України. У Відні сьогодні запроваджують платний проїзд для українців.

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Австрія