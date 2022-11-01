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Безкоштовний проїзд в Австрії для українців скасували: що треба знати

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Відень, Вівторок 01 листопада 2022 14:31
Безкоштовний проїзд в Австрії для українців скасували: що треба знати Фото: проїзд в Австрії для українців платний з 1 листопада (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Австрії з 1 листопада змінили правила проїзду залізницею для громадян України. У Відні від сьогодні вводять платний проїзд для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку посольства України в Австрії.

"Починаючи з 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним", - йдеться в повідомленні.

Разова безкоштовна поїздка

Пояснюється, що від сьогодні безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії).

"Квиток для українців, які прибули вперше" (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини", - пояснили в посольстві.

Тобто, цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів.

У повідомленні підсумовують, що українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги з листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що безкоштовний проїзд біженцям в Європі скасували ряд країн.

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