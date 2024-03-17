Поїзд Київ-Кам'янець-Подільський через просідання ґрунту змінить кінцеву станцію: новий графік

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово закрито рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода)", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Зазначається, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

"Про хід ремонтних робіт ми сповіщатимемо додатково, просимо вибачення за зміни в маршруті через форсмажорні обставини", - зазначили в "Укрзалізниці".